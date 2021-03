Cristina Chiabotto | c’è aria di primavera! Ma il fiore più bello è lei FOTO

(Di domenica 21 marzo 2021) Splendida e solare come non mai,si mostra sui social il primo giorno di primavera con unllino in mano segno di una nuova vita, la sua. Un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da MFrancesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

marhitektrix : Cristina Chiabotto ???? Salvatore Ferragamo S.p.A ???? - PiemonteInforma : #IlPiemontetivaccina Cristina Chiabotto è uno dei volti noti che ha preso parte alla campagna di sensibilizzazione… - AngelaVillani9 : RT @tweetnewsit: ?? EZIO GREGGIO: LA NOTIZIA POCO FA ?? - tweetnewsit : ?? EZIO GREGGIO: LA NOTIZIA POCO FA ?? - tempoweb : I vip lanciano la campagna per il vaccino in #Piemonte: da Chiabotto a Chiambretti, il video incoraggiante #covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Chiabotto

Alla campagna, al momento, hanno aderito, showgirl e conduttrice televisiva;Chirichella, pallavolista Igor Novara e nazionale; Evelina Christillin, presidente Fondazione ...... come spero potremo tornare a stare anche noi presto, quando avremo superato l'emergenza sanitaria' Piemonte, da Ezio Greggio agli illustri paladini del vaccino: "Fatelo, per voi ...Ci sarà anche un contatore per misurare in tempo reale l'andamento delle vaccinazioni. Intanto però si parte dalle immagini. Quella di Bianca, 4 anni, che a piedi scalzi infila l'ultima primula in un .... La Regione ha arruolato personaggi noti piemontesi per la campagna comunicativa di sensibilizzazione alla vaccinazione d ...