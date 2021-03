Cristiano Ronaldo – Juventus: questo divorzio non s’ha da fare (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar – Se esistesse un pantheon calcistico, agli dèi del pallone non mancherebbe certo il divertimento. Solamente nell’ultimo lustro, ad esempio, avrebbero assistito all’impronosticabile vittoria in Premier del Leicester targato Ranieri e alle favole europee dell’Atalanta. Ma anche a vere e proprie maledizioni, come quella dalle grandi orecchie che sembra aver colpito la più importante squadra italiana. E’ infatti da una notte romana del maggio ‘96 che i bianconeri continuano ad inseguire la Champions League. Così, dopo 5 finali perse in poco più di vent’anni, nell’estate 2018 la dirigenza bianconera decide di affidarsi a colui che ha tutte le sembianze di un semidio sportivo. Cristiano Ronaldo arriva alla Juventus con un curriculum niente male: quasi 400 reti in circa 500 partite di club, 5 palloni d’oro, infiniti record ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar – Se esistesse un pantheon calcistico, agli dèi del pallone non mancherebbe certo il divertimento. Solamente nell’ultimo lustro, ad esempio, avrebbero assistito all’impronosticabile vittoria in Premier del Leicester targato Ranieri e alle favole europee dell’Atalanta. Ma anche a vere e proprie maledizioni, come quella dalle grandi orecchie che sembra aver colpito la più importante squadra italiana. E’ infatti da una notte romana del maggio ‘96 che i bianconeri continuano ad inseguire la Champions League. Così, dopo 5 finali perse in poco più di vent’anni, nell’estate 2018 la dirigenza bianconera decide di affidarsi a colui che ha tutte le sembianze di un semidio sportivo.arriva allacon un curriculum niente male: quasi 400 reti in circa 500 partite di club, 5 palloni d’oro, infiniti record ...

