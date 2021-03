Cristian del Geff Cafè di Ciampino stasera ad ‘Avanti un altro’ con Paolo Bonolis: ‘Vi racconto la mia vera vittoria’ (Di domenica 21 marzo 2021) Vi ricordate della splendida iniziativa di Cristian De Filippis, ideata insieme ai suoi due soci del bar Geff Cafè di Ciampino? Grazie a lui il sogno di John, il cittadino nigeriano a cui a gennaio era morta la mamma, di racimolare abbastanza soldi per tornare in patria e assistere al funerale era diventato realtà. Cristian era infatti stato promotore di un’iniziativa che aveva coinvolto tutta la generosa comunità di Ciampino: nel suo bar era stato messo un salvadanaio (di cui John ignorava l’esistenza) per raccogliere il denaro necessario. Grazie a un appello messo su Facebook la risposta dei cittadini di Ciampino, che nel tempo avevano imparato a conoscere John e la sua bontà, è stata immediata e generosa. Raggiunta la cifra – 800 euro – ecco la sorpresa, con tanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 marzo 2021) Vi ricordate della splendida iniziativa diDe Filippis, ideata insieme ai suoi due soci del bardi? Grazie a lui il sogno di John, il cittadino nigeriano a cui a gennaio era morta la mamma, di racimolare abbastanza soldi per tornare in patria e assistere al funerale era diventato realtà.era infatti stato promotore di un’iniziativa che aveva coinvolto tutta la generosa comunità di: nel suo bar era stato messo un salvadanaio (di cui John ignorava l’esistenza) per raccogliere il denaro necessario. Grazie a un appello messo su Facebook la risposta dei cittadini di, che nel tempo avevano imparato a conoscere John e la sua bontà, è stata immediata e generosa. Raggiunta la cifra – 800 euro – ecco la sorpresa, con tanto ...

