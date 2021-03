Covid, vaccino Sputnik: sperimentazione in Lazio, l’annuncio di Zingaretti (Di domenica 21 marzo 2021) Il vaccino russo Sputnik contro il Covid, l’annuncio del Governatore Zingaretti: sperimentazione in Lazio, i dettagli Covid, vaccino Sputnik, sperimentazione in Lazio: l’annuncio di Zingaretti (fonte pixabey)Come annunciato alcune settimane fa, il vaccino Sputnik contro il Covid sarà prodotto in Italia: arriva in queste l’annuncio del Governatore della Regione Lazio che annuncia una sperimentazione scientifica allo Spallanzani. Si tratta di un vaccino che non ha ancora ricevuto l’approvazione dell’Ema per quanto riguarda la ... Leggi su altranotizia (Di domenica 21 marzo 2021) Ilrussocontro ildel Governatorein, i dettagliindi(fonte pixabey)Come annunciato alcune settimane fa, ilcontro ilsarà prodotto in Italia: arriva in questedel Governatore della Regioneche annuncia unascientifica allo Spallanzani. Si tratta di unche non ha ancora ricevuto l’approvazione dell’Ema per quanto riguarda la ...

