Covid. Unimpresa: 10 milioni di italiani a rischio povertà (Di domenica 21 marzo 2021) Il vicepresidente Salvatore Politino: "I 32 miliardi del decreto Sostegni non bastano, occorre mettere le imprese in condizione di trattenere i lavoratori e di tornare a crescere per assumere, solo così non avremo più poveri nel nostro Paese" Leggi su rainews (Di domenica 21 marzo 2021) Il vicepresidente Salvatore Politino: "I 32 miliardi del decreto Sostegni non bastano, occorre mettere le imprese in condizione di trattenere i lavoratori e di tornare a crescere per assumere, solo così non avremo più poveri nel nostro Paese"

Advertising

monikindaaaa : RT @riktroiani: Sono oltre 10,4 milioni gli italiani a rischio povertà: tra i 4 milioni di disoccupati e i 6,3 milioni di occupati ma in si… - LauraCarrese : RT @riktroiani: Sono oltre 10,4 milioni gli italiani a rischio povertà: tra i 4 milioni di disoccupati e i 6,3 milioni di occupati ma in si… - ViselliTania : RT @riktroiani: Sono oltre 10,4 milioni gli italiani a rischio povertà: tra i 4 milioni di disoccupati e i 6,3 milioni di occupati ma in si… - Bianca34874951 : RT @riktroiani: Sono oltre 10,4 milioni gli italiani a rischio povertà: tra i 4 milioni di disoccupati e i 6,3 milioni di occupati ma in si… - VittorioCurro : RT @riktroiani: Sono oltre 10,4 milioni gli italiani a rischio povertà: tra i 4 milioni di disoccupati e i 6,3 milioni di occupati ma in si… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Unimpresa Unimpresa, dati choc: 10 milioni italiani a rischio povertà ... il numero degli italiani che non ce la fa, in piena emergenza Covid, è assai vasta e in crescita. A lanciare l'allerta è il centro studi di Unimpresa, che si riferisce a fine 2020 e conta oltre 1,2 ...

Unimpresa, oltre 10 mln italiani a rischio povertà ... il numero degli italiani che non ce la fa, in piena emergenza Covid, è assai vasta e in crescita: il dato, calcolato dal Centro studi di Unimpresa, si riferisce a fine 2020 e conta oltre 1,2 milioni ...

COVID: UNIMPRESA, OLTRE 10 MILIONI DI ITALIANI A RISCHIO POVERTÀ Unimpresa I ristori non bastano Autonomi e aziende chiedono a Draghi di fare ancora di più Cgia di Mestre: "Ora indennizzi per altri 50 miliardi". Confcommercio: "Servono più risorse e meno vincoli". Bonaccini: "Stop a Tosap e Cosap per tutto il 2021".

Unimpresa, oltre 10 mln italiani a rischio povertà StampaSono oltre 10,4 milioni gli italiani a rischio povertà: tra i 4 milioni di disoccupati e i 6,3 milioni di occupati ma in situazioni instabili o economicamente deboli, il numero degli italiani ch ...

... il numero degli italiani che non ce la fa, in piena emergenza, è assai vasta e in crescita. A lanciare l'allerta è il centro studi di, che si riferisce a fine 2020 e conta oltre 1,2 ...... il numero degli italiani che non ce la fa, in piena emergenza, è assai vasta e in crescita: il dato, calcolato dal Centro studi di, si riferisce a fine 2020 e conta oltre 1,2 milioni ...Cgia di Mestre: "Ora indennizzi per altri 50 miliardi". Confcommercio: "Servono più risorse e meno vincoli". Bonaccini: "Stop a Tosap e Cosap per tutto il 2021".StampaSono oltre 10,4 milioni gli italiani a rischio povertà: tra i 4 milioni di disoccupati e i 6,3 milioni di occupati ma in situazioni instabili o economicamente deboli, il numero degli italiani ch ...