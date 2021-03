Covid, un vaccino di origine vegetale alla fase 3 della sperimentazione. Ecco come è fatto e come funziona (Di domenica 21 marzo 2021) Nessun virus inattivato. E neanche pezzi di Dna. Il vaccino sviluppato da Medicago, società biofarmaceutica canadese, e la britannica GlaxoSmithKline (Gsk) è di origine vegetale ed è pronto a entrare nell’ultima fase di sperimentazione. Le autorità regolatorie canadesi e statunitensi, infatti, hanno dato l’approvazione a procedere con l’arruolamento di adulti sani nella parte di fase 3 dello studio, sulla base di risultati intermedi positivi di fase 2. Lo studio arruolerà fino a 30.000 soggetti inizialmente composti da adulti sani (dai 18 anni ai 65 anni), seguiti da adulti anziani (dai 65 anni in su) e adulti con comorbidità. La sperimentazione si svolgerà in dieci paesi, a partire dal Canada e dagli Stati Uniti. Il candidato vaccino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Nessun virus inattivato. E neanche pezzi di Dna. Ilsviluppato da Medicago, società biofarmaceutica canadese, e la britannica GlaxoSmithKline (Gsk) è died è pronto a entrare nell’ultimadi. Le autorità regolatorie canadesi e statunitensi, infatti, hanno dato l’approvazione a procedere con l’arruolamento di adulti sani nella parte di3 dello studio, sulla base di risultati intermedi positivi di2. Lo studio arruolerà fino a 30.000 soggetti inizialmente composti da adulti sani (dai 18 anni ai 65 anni), seguiti da adulti anziani (dai 65 anni in su) e adulti con comorbidità. Lasi svolgerà in dieci paesi, a partire dal Canada e dagli Stati Uniti. Il candidato...

