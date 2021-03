Covid Toscana, oggi 1.358 nuovi contagi: bollettino (Di domenica 21 marzo 2021) Sono 1.358 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 21 marzo. I dati sono stati anticipati su Facebook dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.358 su 20.929 test di cui 15.356 tamponi molecolari e 5.573 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,49% (13,7% sulle prime diagnosi)”, ha annunciato su Facebook il presidente della regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) Sono 1.358 ida coronavirus insecondo ildi, 21 marzo. I dati sono stati anticipati su Facebook dal governatore Eugenio Giani. “Icasi registrati insono 1.358 su 20.929 test di cui 15.356 tamponi molecolari e 5.573 test rapidi. Il tasso deipositivi è 6,49% (13,7% sulle prime diagnosi)”, ha annunciato su Facebook il presidente della regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

