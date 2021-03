Covid, terapie intensive e ricoveri ordinari superano la soglia d'allerta nazionale. DATI (Di domenica 21 marzo 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 21 marzo, aumentano i ricoveri sia in terapia intensiva sia negli altri reparti Covid. I pazienti in rianimazione sono in tutto 3.448 (+61), mentre quelli nei reparti ordinari sono 27.484. (+423). In Italia i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 20.159, su 277.086 tamponi. La percentuale di positivi sale al 7,27% Leggi su tg24.sky (Di domenica 21 marzo 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 21 marzo, aumentano isia in terapia intensiva sia negli altri reparti. I pazienti in rianimazione sono in tutto 3.448 (+61), mentre quelli nei repartisono 27.484. (+423). In Italia i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 20.159, su 277.086 tamponi. La percentuale di positivi sale al 7,27%

