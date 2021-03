Covid, Speranza: “Ricominciamo a correre con le vaccinazioni” (Di domenica 21 marzo 2021) “Anche questo weekend lo passerò lontano dalla famiglia, ma il gran lavoro di questi giorni ora ci permette di ricominciare a correre con le vaccinazioni” anti Covid. Roberto Speranza parla così della campagna vaccinale in un’intervista a ‘La Stampa’. “So che gli italiani sono provati dalle restrizioni – dice il ministro della Salute – ma con il decreto Sostegni mettiamo in campo oltre 150 mila tra medici di famiglia, odontoiatri, pediatri, specializzandi e specialisti ambulatoriali. In più avremo 19 mila farmacie dove ci si potrà vaccinare e fino a 270 mila infermieri da coinvolgere nella campagna che, appena avremo più dosi, potrà accelerare l’uscita dall’emergenza”. Sulla vicenda AstraZeneca, il ministro sottolinea il lato positivo della lettura dell’accaduto: “C’è la massima attenzione anche verso eventi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) “Anche questo weekend lo passerò lontano dalla famiglia, ma il gran lavoro di questi giorni ora ci permette di ricominciare acon le” anti. Robertoparla così della campagna vaccinale in un’intervista a ‘La Stampa’. “So che gli italiani sono provati dalle restrizioni – dice il ministro della Salute – ma con il decreto Sostegni mettiamo in campo oltre 150 mila tra medici di famiglia, odontoiatri, pediatri, specializzandi e specialisti ambulatoriali. In più avremo 19 mila farmacie dove ci si potrà vaccinare e fino a 270 mila infermieri da coinvolgere nella campagna che, appena avremo più dosi, potrà accelerare l’uscita dall’emergenza”. Sulla vicenda AstraZeneca, il ministro sottolinea il lato positivo della lettura dell’accaduto: “C’è la massima attenzione anche verso eventi ...

