Covid | Speranza | Guardare al futuro con rinnovata fiducia Penso che faremo un' estate diversa

(Di domenica 21 marzo 2021) "Medici e infermieri italiani candidati al premio Nobel per la Pace", annuncia il ministro della Salute a Domenica In, su RaiUno

Con le vaccinazioni anti -che crescono ma che ancora stentano a decollare pienamente - notizia di oggi che anche per la ..."vaccini anche in farmacia"/ "Pronto a fare AstraZeneca al mio ...: il bollettino del 21 marzo Autocertificazione: il modulo in Pdf Zona rossa: quando si può ...marzo Domani entrano in vigore le ultime ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto...Con l’aumentare del numero di persone vaccinate, la situazione andrà migliorando”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ai microfoni di ‘Domenica In’, su Rai1. “Sono convinto che già alla ...Roma, 21 mar. (LaPresse) – “Non possiamo ancora ridurre le misure restrittive, che sono indispensabili”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ai microfoni di ‘Domenica In’, su Rai1, ...