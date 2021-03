Covid, Speranza: 'Correre con le vaccinazioni. Dopo il 6 aprile rimarrà il sistema dei colori per le regioni' (Di domenica 21 marzo 2021) ' Il gran lavoro di questi giorni ora ci permette di ricominciare a Correre con le vaccinazioni ', spiega il ministro della Salute Roberto Speranza intervistato dalla Stampa : ' Con il decreto ... Leggi su leggo (Di domenica 21 marzo 2021) ' Il gran lavoro di questi giorni ora ci permette di ricominciare acon le', spiega il ministro della Salute Robertointervistato dalla Stampa : ' Con il decreto ...

Advertising

RaiNews : 'Servirà ancora qualche giorno per capire come va, ma gli italiani sono consapevoli che il vaccino è l'arma più eff… - PaoloGentiloni : Oggi l’Italia ricorda le vittime del #Covid. L’anno più lungo della nostra vita, il più buio per chi ha perso una p… - fattoquotidiano : Speranza: “Il Covid non ha fatto sparire le altre patologie, è necessario investire nella sanità pubblica e nella p… - christi55392032 : @repubblica Speranza tiene in ostaggio l'Italia. - lifestyleblogit : Covid, Speranza: 'Ricominciamo a correre con le vaccinazioni' - -