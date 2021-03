Covid Sicilia, oggi 699 contagi e 8 morti: bollettino 21 marzo (Di domenica 21 marzo 2021) Sono 699 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 8 decessi. Dall’inizio dell’emergenza le vittime nella Regione sono 4.430. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) Sono 699 i nuovida coronavirus in, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri 8 decessi. Dall’inizio dell’emergenza le vittime nella Regione sono 4.430. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

repubblica : Covid Sicilia, grave insegnante di Gela vaccinata il primo marzo: aperta un'inchiesta - Lucio70208626 : RT @Toni_ct_1: Sicilia in zona arancione, diramata allerta meteo che ci divide in tre aree : giallo, arancione e rosso, da non confondere c… - NewSicilia : #Positivi al #Covid in aumento: 'Vi chiedo la piena collaborazione e vi invito ancora una volta a uscire solo se ne… - RedazioneDedalo : Palermo - Covid Sicilia: 459 positivi, 8 decessi, +4 terapia intensiva - Luciano06815942 : RT @intuslegens: In #Sicilia un quarantaduenne muore dopo il #VaccinoAntiCovid. Non è certo che dipenda dal vaccino. Se invece un novantenn… -