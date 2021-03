Covid, scarsi risultati della zona rossa in Campania: rischio chiusura per oltre un mese? (Di domenica 21 marzo 2021) La zona rossa in Campania sembra non dare i risultati sperati. A due settimane dal cambio di colore, il numero dei contagi non sta diminuendo e il tasso di positività è ancora superiore allo 10%. Nonostante in molti rispettino le norme imposte da parte del Governo Draghi, per le strade sono ancora molte le persone L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Lainsembra non dare isperati. A due settimane dal cambio di colore, il numero dei contagi non sta diminuendo e il tasso di positività è ancora superiore allo 10%. Nonostante in molti rispettino le norme imposte da parte del Governo Draghi, per le strade sono ancora molte le persone L'articolo

Advertising

RivieccioNicola : RT @ildesk: La manifestazione per contestare le restrizioni anti Covid e gli scarsi ristori alle categorie produttive. Il governatore però… - Yogaolic : RT @ildesk: La manifestazione per contestare le restrizioni anti Covid e gli scarsi ristori alle categorie produttive. Il governatore però… - ildesk : La manifestazione per contestare le restrizioni anti Covid e gli scarsi ristori alle categorie produttive. Il gover… - Angeloman70 : @valy_s @Deiana_Luca9 Ricordo che un operaio quando era senza lavoro, licenziato dagli stessi che oggi si lamentano… - elliott_il : @marifcinter Qua si scambiano gli tamponi, dai. Non e possibile che nel Inter il CoVid sceglie sempre gli piu scars… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scarsi In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Marzo: Mi manda Figliuolo. Gente in fila, centri in tilt ... anzi ci costa 200 milioni, ma fa [?] Covid - 19 " La terza ondata Classifica delle dosi: le ... c'è Greensill: il crac tedesco fa tremare Londra Avidità, lobbisti, scarsi controlli: la solita storia di ...

Tutti i segreti sul monodose. Come funziona il vaccino Johnson & Johnson ...hanno rilevato che il vaccino Janssen è stato efficace nel ridurre del 67% del numero di casi Covid ... evitato, di saltare la seconda dose se questa non fosse disponibile a causa degli scarsi ...

Covid, Toti: "Sistema usato per ristori non funziona" Ottopagine Covid-19, aumentano contagi e morti in Irpinia: zero controlli, scarsa attenzione Il bollettino dei contagi continua a sfornare dati preoccupanti, nonostante le restrizioni dettate dalla “zona rossa”. Numero preoccupanti che creano sconcerto e sfinimento tra una popolazione che orm ...

Cosa sappiamo del vaccino Sputnik V in Europa Negli ultimi giorni si sta parlando molto sui giornali italiani ed europei del vaccino contro il coronavirus di produzione russa Sputnik ... stati fatti molti annunci ma i progressi concreti sono ...

... anzi ci costa 200 milioni, ma fa [?]- 19 " La terza ondata Classifica delle dosi: le ... c'è Greensill: il crac tedesco fa tremare Londra Avidità, lobbisti,controlli: la solita storia di ......hanno rilevato che il vaccino Janssen è stato efficace nel ridurre del 67% del numero di casi... evitato, di saltare la seconda dose se questa non fosse disponibile a causa degli...Il bollettino dei contagi continua a sfornare dati preoccupanti, nonostante le restrizioni dettate dalla “zona rossa”. Numero preoccupanti che creano sconcerto e sfinimento tra una popolazione che orm ...Negli ultimi giorni si sta parlando molto sui giornali italiani ed europei del vaccino contro il coronavirus di produzione russa Sputnik ... stati fatti molti annunci ma i progressi concreti sono ...