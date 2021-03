Covid Puglia, 1.546 contagi e 10 morti: bollettino 21 marzo (Di domenica 21 marzo 2021) Sono 1.546 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 21 marzo, secondo il bollettino della regione. In base ai dati contenuti nella tabella, si registrano altri 10 morti. I positivi nelle ultime 24 ore calano a fronte di una diminuzione dei test. Oggi su 9.629 tamponi per l’infezione da coronavirus e sono stati rilevati 623 positivi in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 120 nella provincia Bat, 301 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce, 250 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. Sono 128.993 i pazienti guariti mentre ieri erano 128.464 (+564), oggi una crescita bassa. Sono 43.079 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 42.072 (+1.007). I pazienti ricoverati sono 1.895 mentre ieri erano 1.877 (+18). L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) Sono 1.546 ida coronavirus inoggi, 21, secondo ildella regione. In base ai dati contenuti nella tabella, si registrano altri 10. I positivi nelle ultime 24 ore calano a fronte di una diminuzione dei test. Oggi su 9.629 tamponi per l’infezione da coronavirus e sono stati rilevati 623 positivi in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 120 nella provincia Bat, 301 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce, 250 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. Sono 128.993 i pazienti guariti mentre ieri erano 128.464 (+564), oggi una crescita bassa. Sono 43.079 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 42.072 (+1.007). I pazienti ricoverati sono 1.895 mentre ieri erano 1.877 (+18). L'articolo proviene da Sbircia la ...

Advertising

TgrRaiPuglia : Pronto soccorso a Bari oltre il limite del possibile, per il Covid-19 - TGR Puglia - GravinaLiveIt : #Gravina Vaccini anti-covid: fasce di età, categorie fragili e date di somministrazione in Puglia - CoratoLiveIt : #Corato Coronavirus, cresce il rapporto tamponi/nuovi casi in Puglia - CiaDomenico : @micheleemiliano @ProfLopalco @robersperanza In #Puglia la #zonarossa non funziona. C'è il rischia tragedia come a… - LecceSette : Covid, altri 1546 nuovi contagi in Puglia: nel Leccese 169 casi giornalieri -