Covid | protesta a Londra contro il lockdown | almeno 30 arresti

(Di domenica 21 marzo 2021) Aun corteoilper limitare il-19. Sonoin trenta glidella polizia: migliaia di persone in strada. Quella di ieri è stata una giornata movimentata a, con una lungailper limitare il. Infatti in migliaia sono scesi in strada per chiedere L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid protesta

... fuori dalla "stazione" di Burago i sindacati hanno organizzato un presidio di. Domani è ... Con l'emergenzaè aumentato il numero delle driver donne. "Oggi sono circa il 5 per cento. Le ...Sono oltre 30 i manifestanti arrestati oggi nel corso delle proteste contro le misure di lockdown, che si sono svolte nel centro di Londra. Migliaia di persone si sono unite alla dimostrazione per le ...A Londra un corteo protesta contro il lockdown per limitare il Covid-19. Sono almeno in trenta gli arresti della polizia: migliaia di persone in strada.Da Cesena e altre zone della Romagna fino a Rimini per manifestare contro il Covid. Assembrati, senza mascherina e oltre i confini del loro confine. Erano ventina in tutto i negazionisti che ieri matt ...