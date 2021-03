Covid, per Gimbe ci sono «segnali di rallentamento» del contagio. Cartabellotta: «Dopo Pasqua vedremo gli effetti delle misure» (Di domenica 21 marzo 2021) Guardando l’andamento della pandemia di Coronavirus in Italia, la Fondazione Gimbe ha rilevato che negli ultimi 3-4 giorni sono apparsi «piccoli segnali di rallentamento» del contagio. A finire sotto la lente d’ingrandimento della Fondazione sono principalmente i dati nazionali relativi alla pressione ospedaliera che, a detta del presidente Nino Cartabellotta, «potrebbero rappresentare l’inizio degli effetti delle nuove misure restrittive, che saranno ben visibili Dopo 2-3 settimane dalla loro introduzione». «La terza ondata», a detta del presidente di Gimbe, si sarebbe «innestata» nella fase discendente della seconda, in cui si registravano «oltre 382mila casi attualmente ... Leggi su open.online (Di domenica 21 marzo 2021) Guardando l’andamento della pandemia di Coronavirus in Italia, la Fondazioneha rilevato che negli ultimi 3-4 giorniapparsi «piccolidi» del. A finire sotto la lente d’ingrandimento della Fondazioneprincipalmente i dati nazionali relativi alla pressione ospedaliera che, a detta del presidente Nino, «potrebbero rappresentare l’inizio deglinuoverestrittive, che saranno ben visibili2-3 settimane dalla loro introduzione». «La terza ondata», a detta del presidente di, si sarebbe «innestata» nella fase discendente della seconda, in cui si registravano «oltre 382mila casi attualmente ...

Advertising

fattoquotidiano : Travaglio su La7: “Draghi ha annunciato un condono per cartelle non pagate 10 anni fa. Ma cosa c’entrano coi ristor… - Agenzia_Ansa : Continuano i disagi a Cremona: anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti covi… - meb : Oggi all’#AssembleaIV, @matteorenzi lancia la campagna “La #Primavera delle idee”. Un confronto partecipato su temi… - DslLorenzo : RT @Agenzia_Ansa: Continuano i disagi a Cremona: anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti covid, a c… - aldo_rovi : RT @LeoWh1te_: Sarà bellissimo quando diranno che anche le mura domestiche trasmetteranno il covid e andrete a vivere sotto i ponti per sfu… -