Covid oggi: contagi in Italia del 21 marzo. Bollettino Coronavirus delle regioni (Di domenica 21 marzo 2021) E se la Francia ha già 'chiuso' 16 dipartimenti, in Germania la cancelliera Angela Merkel sarebbe intenzionata a estendere il lockdown al mese di aprile, secondo quanto scrive il quotidiano Bild. ... Leggi su quotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) E se la Francia ha già 'chiuso' 16 dipartimenti, in Germania la cancelliera Angela Merkel sarebbe intenzionata a estendere il lockdown al mese di aprile, secondo quanto scrive il quotidiano Bild. ...

Advertising

meb : Oggi all’#AssembleaIV, @matteorenzi lancia la campagna “La #Primavera delle idee”. Un confronto partecipato su temi… - M_Fedriga : Oggi in #FriuliveneziaGiulia abbiamo iniziato la somministrazione degli anticorpi monoclonali. Un’ulteriore arma per combattere il Covid - antoguerrera : Caro governatore @VincenzoDeLuca, lei si è fatto vaccinare a dicembre scorso nonostante non fosse in prima linea de… - sardanews : Covid: da oggi più voli al Ben Gurion, si allentano misure - gc_cerasoli : RT @DRMuseiCampania: #21marzo #memoriaeimpegno Oggi 21 marzo, nonostante il Covid, l’Associazione Libera Contro le Mafie invita a celebrare… -