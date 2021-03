Covid, nel mondo quasi 123 milioni di contagi (Di domenica 21 marzo 2021) Sfiorano ormai i 123 milioni le persone contagiate dal coronavirus nel mondo, con quasi 500mila casi nelle ultime 24 ore in una nuova tendenza al rialzo. E’ quanto emerge dai dati della John Hopkins university. Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono stati 495.608 e i morti 8.100, per un totale di 122.825.490 contagi e 2.709.821 morti dall’inizio della pandemia e 69,5 milioni di persone guarite. Gli Stati Uniti sono sempre il paese più colpito, con 29,7 milioni di contagi e 541.914 morti. Segue il Brasile con 11,9 milioni di contagi e 292.752 decessi. Terza l’India con 11,5 casi e 159.755 morti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) Sfiorano ormai i 123le personeate dal coronavirus nel, con500mila casi nelle ultime 24 ore in una nuova tendenza al rialzo. E’ quanto emerge dai dati della John Hopkins university. Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono stati 495.608 e i morti 8.100, per un totale di 122.825.490e 2.709.821 morti dall’inizio della pandemia e 69,5di persone guarite. Gli Stati Uniti sono sempre il paese più colpito, con 29,7die 541.914 morti. Segue il Brasile con 11,9die 292.752 decessi. Terza l’India con 11,5 casi e 159.755 morti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

