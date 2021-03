Covid, nel mondo oltre 2,7 milioni le vittime (Di domenica 21 marzo 2021) Secondo la Johns Hopkins University dall'inizio della pandemia il virus ha ucciso nel mondo almeno 2.709.821 persone. La soglia dei due milioni di vittime era stata superata il 15 gennaio scorso. 700 ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 21 marzo 2021) Secondo la Johns Hopkins University dall'inizio della pandemia il virus ha ucciso nelalmeno 2.709.821 persone. La soglia dei duediera stata superata il 15 gennaio scorso. 700 ...

Advertising

CottarelliCPI : La velocità con cui la campagna vaccini avanza nel Regno Unito non ci può far dimenticare che quel paese è al 4° po… - meb : Oggi all’#AssembleaIV, @matteorenzi lancia la campagna “La #Primavera delle idee”. Un confronto partecipato su temi… - MediasetTgcom24 : Vaccini, nel Lazio Johnson&Johnson sarà distribuito alle farmacie #Covid - gianppaolo : RT @_cieloitalia: AstraZeneca e coaguli nel sangue. Team di medici scopre le cause: curabili con un farmaco. Praticamente il vaccino è la… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Covid, quasi 123 milioni di contagi nel mondo - -