Covid: Montemesola tra il diritto all’informazione e il dovere del rispetto (Di domenica 21 marzo 2021) Se c’è una cosa che questa pandemia ci ha insegnato, benché in maniera forzata, è il concetto letterale di distanza contrapposto a quello di vicinanza. La paura, la difficoltà del momento e l’impreparazione di ognuno di noi alle prese con un evento mai vissuto prima, ci ha portati a rivalutare questo concetto riducendo “idealmente” le distanze e unendo gli intenti per uscire fuori dall’incubo. A Montemesola, che sembrava aver bene intrapreso questa strada, se pensiamo alla straordinaria collaborazione tra cittadini e associazioni durante la prima ondata lo scorso anno, questo schema sembra essere crollato. Ed è crollato per due motivi: il primo, la mala gestione dei dati dei contagi e delle persone poste in isolamento che, prima di arrivare nel nostro comune, fa dei giri immensi mettendo, di fatto, il sindaco in difficoltà nella comunicazione. Spieghiamo per ... Leggi su tarantinitime (Di domenica 21 marzo 2021) Se c’è una cosa che questa pandemia ci ha insegnato, benché in maniera forzata, è il concetto letterale di distanza contrapposto a quello di vicinanza. La paura, la difficoltà del momento e l’impreparazione di ognuno di noi alle prese con un evento mai vissuto prima, ci ha portati a rivalutare questo concetto riducendo “idealmente” le distanze e unendo gli intenti per uscire fuori dall’incubo. A, che sembrava aver bene intrapreso questa strada, se pensiamo alla straordinaria collaborazione tra cittadini e associazioni durante la prima ondata lo scorso anno, questo schema sembra essere crollato. Ed è crollato per due motivi: il primo, la mala gestione dei dati dei contagi e delle persone poste in isolamento che, prima di arrivare nel nostro comune, fa dei giri immensi mettendo, di fatto, il sindaco in difficoltà nella comunicazione. Spieghiamo per ...

Covid, a Montemesola è impennata di contagi. Due attività chiudono in via precauzionale Tarantini Time Statte, il valzer dei recuperi si apre con il Cagliari. “Puntiamo al massimo” Il cerchio dei recuperi è iniziato da subito per l'Italcave Real Statte,fin dalle prime giornate di campionato. La sfida tra Cagliari e Italcave chiude il girone d'andata dell'intera serie A di futsal ...

