Covid, Merkel vuole estendere il lockdown ad aprile | Mancano dosi, settimana prossima solo 200mila vacccini al giorno (Di domenica 21 marzo 2021) Angela Merkel intende prolungare il lockdown in Germania fino ad aprile, secondo quanto si legge sulla bozza che proporrà al vertice con i Lander. La lentezza con cui le aziende farmaceutiche ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 21 marzo 2021) Angelaintende prolungare ilin Germania fino ad, secondo quanto si legge sulla bozza che proporrà al vertice con i Lander. La lentezza con cui le aziende farmaceutiche ...

Advertising

ilriformista : L’Oms forse non è la Bibbia, ma se raccomanda di continuare la somministrazione e aggiunge che “i vaccini contro il… - tusciaweb : Merkel cerca di estendere il lockdown ad aprile Berlino - Con la terza ondata del Covid-19 che avanza in tutti i… - Game_Set_Match_ : RT @GiovaQuez: Merkel intende prolungare il lockdown anche per il mese di aprile. È quanto emerge dalla bozza che presenterà domani al vert… - midnightsilvia : RT @ImolaOggi: Se c'è una soluzione antiscientifica, Merkel l'adotterà! Covid, Germania verso un lockdown senza scadenza - FabioRoscioli : RT @GavinoSanna1967: Adoro i giornaloni italiani. Dopo aver magnificato per mesi il modello tedesco di gestione Covid e la Merkel grande le… -