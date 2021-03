Covid: Lombardia, sale a 806 numero ricoveri in terapia intensiva (+15) (Di domenica 21 marzo 2021) Milano, 21 mar. (Adnkronos) - Più posti occupati in terapia intensiva per Covid in Lombardia secondo i dati diffusi dalla Regione. In particolare nelle ultime 24 ore i ricoverati in terapia intensiva risultano 806, contro i 791 di ieri (+15) e negli altri reparti dove il totale dei pazienti sale a 7.732 dai 7.682 di ieri. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Milano, 21 mar. (Adnkronos) - Più posti occupati inperinsecondo i dati diffusi dalla Regione. In particolare nelle ultime 24 ore i ricoverati inrisultano 806, contro i 791 di ieri (+15) e negli altri reparti dove il totale dei pazientia 7.732 dai 7.682 di ieri.

