Covid Lombardia, oggi 4.003 contagi e 90 morti: bollettino 21 marzo (Di domenica 21 marzo 2021) Sono 4.003 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, secondo i dati della Protezione civile. I morti sono 90, per un totale di 29.799 da inizio pandemia. Sono 1.094 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano. In provincia di Bergamo sono 314, a Brescia 902, a Como 197, a Cremona 117, a Lecco 144, a Lodi 58, a Mantova 182, a Monza e Brianza 470, a Pavia 222, a Sondrio 78 e a Varese 137. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) Sono 4.003 i nuovi casi positivi alregistrati nelle ultime 24 ore in, secondo i dati della Protezione civile. Isono 90, per un totale di 29.799 da inizio pandemia. Sono 1.094 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano. In provincia di Bergamo sono 314, a Brescia 902, a Como 197, a Cremona 117, a Lecco 144, a Lodi 58, a Mantova 182, a Monza e Brianza 470, a Pavia 222, a Sondrio 78 e a Varese 137. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

