Covid, le news. Riprese vaccinazioni AstraZeneca. I morti nel mondo superano 2,7 mln. LIVE (Di domenica 21 marzo 2021) Secondo la Johns Hopkins University dall'inizio della pandemia il virus ha ucciso nel mondo almeno 2.709.821 persone. Arrivate a Pratica di Mare 100.800 fiale del vaccino Moderna, in arrivo ulteriori 231.100 dosi. Ad aprile attese anche i primi sieri di Johnson e Johnson. L'obiettivo è quello di raggiungere quota 500mila vaccinati al giorno. Polemiche per i ritardi nella profilassi in Lombardia e Piemonte. Ieri intanto 24mila nuovi casi e 401 morti Leggi su tg24.sky (Di domenica 21 marzo 2021) Secondo la Johns Hopkins University dall'inizio della pandemia il virus ha ucciso nelalmeno 2.709.821 persone. Arrivate a Pratica di Mare 100.800 fiale del vaccino Moderna, in arrivo ulteriori 231.100 dosi. Ad aprile attese anche i primi sieri di Johnson e Johnson. L'obiettivo è quello di raggiungere quota 500mila vaccinati al giorno. Polemiche per i ritardi nella profilassi in Lombardia e Piemonte. Ieri intanto 24mila nuovi casi e 401

Advertising

repubblica : Covid, tensione a Torino: negazionisti in piazza, un fermato e raffica di multe. Un agente lievemente ferito - LaStampa : Da Torino a Venezia, il ritorno dei No Mask: “Il Covid non esiste e noi ci ribelliamo” - eziomauro : Covid, Draghi: 'Farò vaccino Astrazeneca, mio figlio lo ha già fatto'. Sulla scuola: 'Sarà la prima a riaprire quan… - rep_torino : Misure anti Covid, Verbania anticipa la chiusura dei supermercati la domenica [di Carlotta Rocci] [aggiornamento de… - tribuna_treviso : Laugelli, direttrice di inOltre: ora la fatica quotidiana di vivere si intreccia ai lutti e all’angoscia di perdere… -