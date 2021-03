Covid, le news. Il bollettino del 21 marzo: 20.159 nuovi casi e 300 morti in 24 ore (Di lunedì 22 marzo 2021) I tamponi sono 277.086, il tasso di positività sale al 7,27%. I ricoverati in terapia intensiva aumentano di 61 unità, quelli nei reparti ordinari di 423. Secondo una stima eseguita in base alla disponibilità di dosi attuali e in arrivo, nei prossimi sette giorni non si andrà oltre i 200mila vaccini al giorno. Polemiche per i ritardi nella profilassi in Lombardia e Piemonte. A Cremona in 58 per 600 dosi: "È inaccettabile" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 22 marzo 2021) I tamponi sono 277.086, il tasso di positività sale al 7,27%. I ricoverati in terapia intensiva aumentano di 61 unità, quelli nei reparti ordinari di 423. Secondo una stima eseguita in base alla disponibilità di dosi attuali e in arrivo, nei prossimi sette giorni non si andrà oltre i 200mila vaccini al giorno. Polemiche per i ritardi nella profilassi in Lombardia e Piemonte. A Cremona in 58 per 600 dosi: "È inaccettabile"

Advertising

LaStampa : Da Torino a Venezia, il ritorno dei No Mask: “Il Covid non esiste e noi ci ribelliamo” - repubblica : Covid, tensione a Torino: negazionisti in piazza, un fermato e raffica di multe. Un agente lievemente ferito - repubblica : ?? Covid, Fondazione Gimbe: 'Da 3-4 giorni primi segnali che l'epidemia rallenta' - Alyson30013630 : RT @panorama_it: Nell'America del 2021 gli americani di origine asiatica hanno paura a uscire di casa. Perché, come racconta la professores… - mariodecarlini : RT @ilgiornale: Un anno fa scherniva chi indossava la mascherina, in estate si fotografava con Di Maio senza e in questi giorni, invece, An… -