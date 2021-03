Covid, le news di oggi. Vaccini, prossima settimana non oltre 200mila dosi al giorno. LIVE (Di domenica 21 marzo 2021) Il calcolo - che emerge anche da una verifica fatta con il CommissarIo per l'Emergenza Covid, Francesco Figliuolo - è stato eseguito in base alla disponibilità di dosi attuali e quelle previste in arrivo nei prossimi sette giorni. Polemiche per i ritardi nella profilassi in Lombardia e Piemonte. Ieri intanto 24mila nuovi casi e 401 morti. Secondo la Johns Hopkins University dall'inizio della pandemia il virus ha ucciso nel mondo almeno 2.709.821 persone Leggi su tg24.sky (Di domenica 21 marzo 2021) Il calcolo - che emerge anche da una verifica fatta con il CommissarIo per l'Emergenza, Francesco Figliuolo - è stato eseguito in base alla disponibilità diattuali e quelle previste in arrivo nei prossimi sette giorni. Polemiche per i ritardi nella profilassi in Lombardia e Piemonte. Ieri intanto 24mila nuovi casi e 401 morti. Secondo la Johns Hopkins University dall'inizio della pandemia il virus ha ucciso nel mondo almeno 2.709.821 persone

Advertising

repubblica : Covid, tensione a Torino: negazionisti in piazza, un fermato e raffica di multe. Un agente lievemente ferito - LaStampa : Da Torino a Venezia, il ritorno dei No Mask: “Il Covid non esiste e noi ci ribelliamo” - LegaSalvini : 'MA QUI NON È ZONA ROSSA...?'. È RESSA ALLA MOSCHEA ABUSIVA - Moixus1970 : RT @alex_orlowski: Ieri il COVID si è portato via l’amico Robi Bonardi uno dei primi Dj italiani e con una immensa cultura musicale. Una pe… - razorblack66 : MO' CHI GLIELO DICE A BUBU???? @iosoioevoi @AquileDel @MinervaMcGrani1 Coronavirus, Pietro Luigi Garavelli: 'Mai v… -