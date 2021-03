Covid, la senatrice obbliga i medici: ma arriva la minaccia sui social (Di lunedì 22 marzo 2021) La senatrice Licia Ronzulli ha proposto un ddl che renda obbligatorio per i medici la vaccinazione contro il Covid. Immediata la reazione del web. La questione dei vaccini contro il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 22 marzo 2021) LaLicia Ronzulli ha proposto un ddl che rendatorio per ila vaccinazione contro il. Immediata la reazione del web. La questione dei vaccini contro il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

1511maxi : RT @maria_spena: Piena solidarietà alla Senatrice ed amica @LiciaRonzulli per le gravi minacce ricevute dopo aver presentato un ddl che pre… - LorenzoDiMatti4 : RT @maria_spena: Piena solidarietà alla Senatrice ed amica @LiciaRonzulli per le gravi minacce ricevute dopo aver presentato un ddl che pre… - FI_NewSs : RT @maria_spena: Piena solidarietà alla Senatrice ed amica @LiciaRonzulli per le gravi minacce ricevute dopo aver presentato un ddl che pre… - GruppoFICamera : RT @maria_spena: Piena solidarietà alla Senatrice ed amica @LiciaRonzulli per le gravi minacce ricevute dopo aver presentato un ddl che pre… - forza_italia : RT @maria_spena: Piena solidarietà alla Senatrice ed amica @LiciaRonzulli per le gravi minacce ricevute dopo aver presentato un ddl che pre… -