Covid, Italia punta subito a 200mila vaccinati al giorno (Di domenica 21 marzo 2021) L’Italia punta a somministrare 200mila dosi di vaccino Covid al giorno. Si prevede che la prossima settimana si riuscirà a somministrare la media già raggiunta la settimana precedente alla sospensione di AstraZeneca. La settimana scorsa la media di vaccini somministrati al giorno è scesa a una media di 175mila, ma secondo le previsioni della struttura che fa capo al commissario straordinario all’emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, in considerazioni delle dosi arrivate e in arrivo e dell’aumento dei punti di somministrazione, la settimana prossima la media dovrebbe aumentare fino ai 200mila. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) L’a somministraredosi di vaccinoal. Si prevede che la prossima settimana si riuscirà a somministrare la media già raggiunta la settimana precedente alla sospensione di AstraZeneca. La settimana scorsa la media di vaccini somministrati alè scesa a una media di 175mila, ma secondo le previsioni della struttura che fa capo al commissario straordinario all’emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, in considerazioni delle dosi arrivate e in arrivo e dell’aumento dei punti di somministrazione, la settimana prossima la media dovrebbe aumentare fino ai. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

