Covid Italia, oggi 20.159 contagi e 300 morti: bollettino 21 marzo (Di domenica 21 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 20.159 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 21 marzo, secondo i dati delle regioni inseriti nella tabella e nel bollettino della Protezione Civile. I numeri del ministero della Salute fanno riferimento ad altri 300 morti, che portano il totale 104.942 a dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19. ABRUZZO - Sono 353 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 21 marzo, secondo il bollettino della regione. Da ieri registrati altri 9 morti, 3 dei quali risalenti ai giorni scorsi. Tra i nuovi casi, 99 sono della provincia di Pescara che, da settimane, è l'area più colpita, seguita dalla provincia dell'Aquila con 90 casi, da quella di Chieti con 87 e da ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 20.159 ida coronavirus in, 21, secondo i dati delle regioni inseriti nella tabella e neldella Protezione Civile. I numeri del ministero della Salute fanno riferimento ad altri 300, che portano il totale 104.942 a dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di-19. ABRUZZO - Sono 353 ida coronavirus in Abruzzo, 21, secondo ildella regione. Da ieri registrati altri 9, 3 dei quali risalenti ai giorni scorsi. Tra i nuovi casi, 99 sono della provincia di Pescara che, da settimane, è l'area più colpita, seguita dalla provincia dell'Aquila con 90 casi, da quella di Chieti con 87 e da ...

