Covid Italia, oggi 20.159 contagi e 300 morti: bollettino 21 marzo (Di domenica 21 marzo 2021) Sono 20.159 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 21 marzo, secondo i dati delle regioni inseriti nella tabella e nel bollettino della Protezione Civile. I numeri del ministero della Salute fanno riferimento ad altri 300 morti, che portano il totale 104.942 a dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 277.086 tamponi, il tasso positività è al 7,2%. Aumentano ancora i pazienti in terapia intensiva: sono 3.448, +61 da ieri. ABRUZZO – Sono 353 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 21 marzo, secondo il bollettino della regione. Da ieri registrati altri 9 morti, 3 dei quali risalenti ai giorni scorsi. Tra i nuovi casi, 99 sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) Sono 20.159 ida coronavirus in, 21, secondo i dati delle regioni inseriti nella tabella e neldella Protezione Civile. I numeri del ministero della Salute fanno riferimento ad altri 300, che portano il totale 104.942 a dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 277.086 tamponi, il tasso positività è al 7,2%. Aumentano ancora i pazienti in terapia intensiva: sono 3.448, +61 da ieri. ABRUZZO – Sono 353 ida coronavirus in Abruzzo, 21, secondo ildella regione. Da ieri registrati altri 9, 3 dei quali risalenti ai giorni scorsi. Tra i nuovi casi, 99 sono ...

