Covid Italia, il bollettino del 21 marzo (Di domenica 21 marzo 2021) Italia. Il di oggi 21 marzo. Ecco i dati trasmessi dalle Regioni. Ieri in tutto il Paese i casi positiviti erano stati 23.832, le vittime 401. Veneto Il Veneto registra 1.586 contagi Covid nelle ... Leggi su leggo (Di domenica 21 marzo 2021). Il di oggi 21. Ecco i dati trasmessi dalle Regioni. Ieri in tutto il Paese i casi positiviti erano stati 23.832, le vittime 401. Veneto Il Veneto registra 1.586 contaginelle ...

Advertising

gennaromigliore : All’#AssembleaIV @matteorenzi lancia la Primavera delle Idee: un confronto che inizia già da domani per costruire i… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Accordo con l’istituto Spallanzani di Roma per sperimentare Sputnik V - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: sono 23.832 i positivi e 401 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia #ANSA - marioguarente : RT @USB_Basilicata: #COVID | Vaccinazioni Over 80, Basilicata seconda in Italia. Bardi: “Dobbiamo fare di più” - giuliazoo : Ringraziamo la Dottoressa che e’ uscita dal famoso #protocollo trovando il primo caso covid Italia, #protocollo che… -