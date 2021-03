Covid, in Lombardia 4.003 nuovi positivi 90 decessi, a Bergamo +314 casi (Di domenica 21 marzo 2021) Con 46.150 i tamponi effettuati, sono 4.003 i nuovi positivi in Lombardia domenica 21 marzo, con il tasso di positività stabile all’8,6% (sabato era l’8,5%). Sono questi i dati di Regione Lombardia per domenica 21 marzo. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 21 marzo 2021) Con 46.150 i tamponi effettuati, sono 4.003 iindomenica 21 marzo, con il tasso dità stabile all’8,6% (sabato era l’8,5%). Sono questi i dati di Regioneper domenica 21 marzo.

Agenzia_Ansa : Continuano i disagi a Cremona: anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti covi… - fattoquotidiano : Vaccinazioni Covid, ancora caos in Lombardia per mancato invio sms. A Cremona Asst chiama gli aventi diritto - RegLombardia : #LNews A fronte di 64.999 tamponi effettuati, sono 5.518 i nuovi positivi (8,4%). I guariti/dimessi sono 3.603 ????… - ganjamanxxx1 : RT @Agenzia_Ansa: Continuano i disagi a Cremona: anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti covid, a c… - GiaPettinelli : Covid: in Lombardia 4.003 nuovi positivi e 90 morti - Lombardia - -