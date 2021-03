Covid in Italia, 20.159 nuovi casi e 300 morti nelle ultime 24 ore (Di domenica 21 marzo 2021) Secondo il bollettino di oggi, domenica 21 marzo, sul Covid in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 20.159 i nuovi casi, contro i 23.832 di ieri, e 300 i morti (... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 21 marzo 2021) Secondo il bollettino di oggi, domenica 21 marzo, sulinpubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 20.159 i, contro i 23.832 di ieri, e 300 i(...

Advertising

NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - gennaromigliore : All’#AssembleaIV @matteorenzi lancia la Primavera delle Idee: un confronto che inizia già da domani per costruire i… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Accordo con l’istituto Spallanzani di Roma per sperimentare Sputnik V - GNodelli : Ragazzi vivo alle Mauritius zona COVID free, ma se rientro in Italia devo fare la quarantena ? - DANI56 : RT @NicolaPorro: Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a vaccinar… -