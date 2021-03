Covid, il vaccino si farà anche in farmacia (Di domenica 21 marzo 2021) Il vaccino contro il Covid in farmacia. Il governo coinvolge i farmacisti per accelerare la campagna di vaccinazione in Italia. Il governo coinvolge le farmacie e i farmacisti nella campagna di vaccinazione. Il Commissario Figliuolo lo aveva detto: è necessario aumentare i centri per le somministrazioni per aumentare il numero di vaccinazioni giornaliere. E così il vaccino contro il Covid si farà anche in farmacia. Il coinvolgimento delle farmacie nella campagna di vaccinazione è previsto dal decreto Sostegni recentemente approvato dal governo. La scelta dei locali Il primo passo è ovviamente quello di individuare i locali adatti. La scelta ricadrà sulle farmacie che rispetteranno i requisiti minimi che consentiranno di allestire un piccolo ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 marzo 2021) Ilcontro ilin. Il governo coinvolge i farmacisti per accelerare la campagna di vaccinazione in Italia. Il governo coinvolge le farmacie e i farmacisti nella campagna di vaccinazione. Il Commissario Figliuolo lo aveva detto: è necessario aumentare i centri per le somministrazioni per aumentare il numero di vaccinazioni giornaliere. E così ilcontro ilsiin. Il coinvolgimento delle farmacie nella campagna di vaccinazione è previsto dal decreto Sostegni recentemente approvato dal governo. La scelta dei locali Il primo passo è ovviamente quello di individuare i locali adatti. La scelta ricadrà sulle farmacie che rispetteranno i requisiti minimi che consentiranno di allestire un piccolo ...

Advertising

antoguerrera : ???????? È ufficiale: oltre METÀ della popolazione adulta residente in Regno Unito ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid ???????? - Affaritaliani : 'Non si vaccina mai durante una epidemia. Perché il virus reagirà mutando...' #20marzo #COVID19… - fattoquotidiano : Covid, un vaccino di origine vegetale alla fase 3 della sperimentazione. Ecco come è fatto e come funziona - Flavr7 : RT @miia_2018: Infermiera peruviana 53enne deceduta dopo vaccino Sinopharm (virus 'inattivato'). Malessere immediatamente dopo l'iniezione… - orizzontescuola : Covid, Speranza: “Il sistema dei colori sarà confermato dopo il 6 aprile. Il vaccino? L’arma più efficace” -