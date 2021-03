Covid | il bollettino di oggi | 20 159 nuovi casi e 300 morti | 3 448 in terapia intensiva

(Di domenica 21 marzo 2021)21 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. E’ di 20.159e 300il bilancio delle ultime 24 ore di pandemia di coronavirus in Italia. 277.086 i tamponi effettuati, per un tasso di positività che sale al 7,2% rispetto al 6,4% di ieri. (prosegue dopo la foto) Inci sono in totale 3.448 pazienti, +61 rispetto a ieri, mentre il numero degli ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore è di 232. Si registrano 13.526 guariti nelle ultime 24 ore, 2.699.762 da inizio pandemia. I ricoverati sono attualmente 27.484 e i positivi in isolamento domiciliare 540.740. Per quanto riguarda le regioni che fanno registrareil più alto ...

Secondo ildel ministero della Salute del 21 marzo, aumentano i ricoveri sia in terapia intensiva sia negli altri reparti. I pazienti in rianimazione sono in tutto 3.448 (+61), mentre quelli nei ...Ildel ministero della Salute riporta inoltre che sono 300 i morti in un giorno. ... I ricoveri in area medica di pazientihanno continuato a salire, ma meno velocemente rispetto a ...Sono 699 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.073 tamponi processati, con una incidenza del 2,9%, leggermente in salita rispetto a ieri. La regione è decima per i dati sui contagio in base ...Sono 412 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 7 decessi. Nel dettaglio, in Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 601 ...