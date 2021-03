Covid | il bollettino del 21 marzo | 20 159 nuovi casi | i morti sono 300

(Di domenica 21 marzo 2021) Alessandro Nunziati20.159 idi coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, sabato erano 23.832. Il numero di persone contagiate dall’inizio della pandemia sale quindi a 3.376.376. Lo riporta ildel ministero della Salute del 21. Idecessi300 (ieri 401), per un totale di 104.942. I tamponi effettuati Impronta Unika - Alimenta La Salute e Il Benessere.

E quanto si legge neldel Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanit di oggi. ... Con quelli di oggi diventano 3.376.376 i casi totali diin Italia. Attualmente i positivi ...... che portano il totale 104.942 a dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di- 19. ABRUZZO - Sono 353 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 21 marzo, secondo ildella ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 20.159 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 23.832) a fronte di 277.086 tamponi effettuati su un totale di ...CREMONA (21 marzo 2021) - Sono 4.003 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 46.150 tamponi effettuati, su un totale di 7.693.804 da inizio emergenza. E' quanto ...