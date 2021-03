Covid | i nonni senza il vaccino | gli ultraottantenni ancora in attesa

Leggi su vanityfair

(Di domenica 21 marzo 2021) Egidia compie 90 anni il primo maggio. Vive in Italia e non ha ancora ricevuto il vaccino per il Covid. Non è la sola. Molti ultraottantenni sono nelle stesse condizioni e sono i più fragili, quelli con il tasso di mortalità più alto. Per la maggior parte sono gli anziani che vivono a casa e che hanno difficoltà a spostarsi.