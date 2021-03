Covid | i lavoratori del teatro San Carlo pronti alla protesta

(Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Idella FondazioneSansonoa mettere in atto forme didopo la richiesta di altre 12 settimane di cassa integrazione. E’ quanto emerso dopo il confronto con tutte le maestranze delSan”. Lo rende noto Alessandra Tommasini, segretario Slc Cgil Napoli. “La richiesta di cassa integrazione è prova della cattiva gestione dell’attuale dirigenza. Isono preoccupati e sono, in modo coeso e unitario, a portare avanti le proprie rivendicazioni affinche’ si giunga al coinvolgimento e all’intervento delle istituzioni locali e nazionali”, sottolinea L'articolo proviene da Anteprima24.it.

