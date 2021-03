Covid Germania | 13 733 nuovi contagi | sale l’incidenza

(Di domenica 21 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore, laha registrato 13.733e 99 morti per il coronavirus secondo i dati dell’Istituto Koch.intantodelo che, nell’arco di sette giorni, raggiunge 103,9 casi ogni 100mila abitanti, con una crescita di quattro punti rispetto a ieri. In Turingia,arriva a 210 casi per 100mila abitanti. Era dall’inizio di febbraio chenon saliva oltre i 90 casi. Dall’inizio della pandemia, invi sono stati 2.659.516 casi di-19 e 74.664 morti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

