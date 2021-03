Covid Emilia Romagna, oggi 2.448 contagi e 34 morti: bollettino 21 marzo (Di domenica 21 marzo 2021) Sono 2.448 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 34 decessi. Nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 316.967 casi di positività, 2.448 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.110 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 14,3%, come sempre nei festivi non indicativa della tendenza generale a causa del minor numero di tamponi fatti. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.152 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 691 erano già in isolamento ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) Sono 2.448 i nuovida coronavirus in, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri 34 decessi. Nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, insi sono registrati 316.967 casi di positività, 2.448 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.110 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 14,3%, come sempre nei festivi non indicativa della tendenza generale a causa del minor numero di tamponi fatti. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuoviati, 1.152 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 691 erano già in isolamento ...

