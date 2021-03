Covid | deputate FI | ' solidarietà a Ronzulli | odio da condannare con decisione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “La nostra pienaalla senatrice Licia, vittima di gravi minacce sui social in seguito ad una sua iniziativa politica relativa all'obbligo vaccinale per chi, per lavoro, si prende cura di persone particolarmente fragili. L'e la violenza, anche verbale, vanno condannati cone determinazione. Il dibattito pubblico sia sempre ispirato dalla correttezza e dal rispetto nei confronti di coloro che magari hanno opinioni diverse dalle nostre. Abbassiamo tutti i toni, per avere un Paese migliore e più civile”. Lo affermano in una nota congiunta ledi Forza Italia Matilde Siracusano, Patrizia Marrocco e Maria Spena.