Covid | Cartabellotta Gimbe | “Piccoli segnali di rallentamento del trend dei contagi Si vede l’inizio degli effetti delle nuove restrizione”

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Covid, Cartabellotta (Gimbe): “Piccoli segnali di rallentamento del trend dei contagi. Si vede l’inizio degli effetti… - fattoquotidiano : Covid, Cartabellotta (Gimbe): “Piccoli segnali di rallentamento del trend dei contagi. Si vede l’inizio degli effet… - abal004 : @Cartabellotta @RobertoBurioni scusate, c'è un grosso vociare su social sull' aspetto covid- airborne- aerosol: ci… - Luciano777777 : Grazie #Cartabellotta ogni tanto una buona notizia ci conforta. #Covid, #Gimbe: 'Da 3-4 giorni primi segnali che l'… - 66Guerrino19 : RT @luckyerre: @Cartabellotta @GiorgioComitini @Cartabellotta ...come le ho scritto ieri via mail #Lombardia indietro con over80 ma molto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cartabellotta

...impongono di rimandare interventi chirurgici e altre prestazioni non urgenti per pazienti non". La terza ondata si è "innestata" nella fase discendente della seconda, continua,......e impongono di rimandare interventi chirurgici e altre prestazioni non urgenti per pazienti non'. La terza ondata si è 'innestata' nella fase discendente della seconda, continua, ...Negli ultimi 3-4 giorni s'intravedono «piccoli segnali di rallentamento» dell'andamento dell'epidemia di Covid in Italia che «potrebbero rappresentare l'inizio degli effetti delle nuove misure restrit ...Le ultime restrizioni anti Covid imposte agli italiani iniziano a portare buoni risultati guardando ai contagi, che mostrano una lieve diminuzione. A rilevarlo ...