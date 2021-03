Covid Campania, oggi 1.810 contagi e 21 morti: bollettino 21 marzo (Di domenica 21 marzo 2021) Sono 1.810 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 21 marzo, secondo il bollettino della regione. Da ieri, altri 26 morti. I dati sui nuovi positivi derivano dall’analisi di 16.812 tamponi molecolari. Dei 1.810 casi, 589 sono sintomatici. Ieri in Campania sono stati eseguiti anche 5.970 tamponi antigenici. Tra i 26 morti, 21 sono decessi nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In aumento i ricoveri di pazienti Covid. Sono 173 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 12 in più rispetto al dato diffuso ieri nel bollettino dell’Unità di crisi regionale. I posti letto di degenza occupati da pazienti Covid sono 1.613, con un aumento di 38 unità ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) Sono 1.810 ida coronavirus in, 21, secondo ildella regione. Da ieri, altri 26. I dati sui nuovi positivi derivano dall’analisi di 16.812 tamponi molecolari. Dei 1.810 casi, 589 sono sintomatici. Ieri insono stati eseguiti anche 5.970 tamponi antigenici. Tra i 26, 21 sono decessi nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In aumento i ricoveri di pazienti. Sono 173 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 12 in più rispetto al dato diffuso ieri neldell’Unità di crisi regionale. I posti letto di degenza occupati da pazientisono 1.613, con un aumento di 38 unità ...

