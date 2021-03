Covid, Angela Merkel vuole estendere il lockdown ad aprile | Assoturismo: a Pasqua perderemo 1,4 miliardi di euro (Di domenica 21 marzo 2021) Angela Merkel intende prolungare il lockdown in Germania fino ad aprile, secondo quanto si legge sulla bozza che proporrà al vertice con i Lander. Previsioni da brivido nel nostro Paese per il settore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 21 marzo 2021)intende prolungare ilin Germania fino ad, secondo quanto si legge sulla bozza che proporrà al vertice con i Lander. Previsioni da brivido nel nostro Paese per il settore ...

Advertising

Alberto_Today : Caos Covid, il primo ministro polacco chiama Angela Merkel: niente quarantena per Lewandowski e Piatek in Germania… - pingioriroberto : RT @cmdotcom: Caos #Covid, il primo ministro polacco chiama Angela #Merkel: niente quarantena per #Lewandowski e Piatek in Germania https:/… - cmdotcom : Caos #Covid, il primo ministro polacco chiama Angela #Merkel: niente quarantena per #Lewandowski e Piatek in German… - Presente_3 : RT @camuso_angela: COVID, sempre più medici si ribellano: cure precoci a casa salvano TUTTI, con medicine che abbiamo già’, ma autorità’… - PulvirentiToti : @Angela300564201 @crjstjana Cara Angela, il tuo commento è inesatto...L’astrozenica ti permette di non prendere il… -