Covid Abruzzo | oggi 353 contagi e 9 morti | bollettino 21 marzo

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 21 marzo 2021) Sono 353 ida coronavirus in, 21, secondo ildella regione. Da ieri registrati altri 9, 3 dei quali risalenti ai giorni scorsi. Tra i nuovi casi, 99 sono della provincia di Pescara che, da settimane, è l’area più colpita, seguita dalla provincia dell’Aquila con 90 casi, da quella di Chieti con 87 e da quella di Teramo con 69. Nelle ultime ore stati eseguiti 5.523 tamponi molecolari e 2.381 test antigenici. Gli attualmente positivi sono 11.182 (+309): 671 sono ricoverati in area medica (+3), 85 ricoverati in terapia intensiva (+2), 10.426 in isolamento domiciliare (+304). Sono complessivamente 49.327 i guariti (+35). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.