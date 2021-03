Covid | 20 159 casi e 300 morti | il bollettino del 21 marzo 2021

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 20.159 nuovi casi su 277.086 tamponi e altri 300 morti #covid - SkyTG24 : #Covid19, il bollettino ?? 20.159 nuovi casi ?? 300 decessi - TgLa7 : #Covid: 20.159 nuovi #positivi e 300 #vittime - Open_gol : ?? Nelle ultime 24 ore 20.159 contagi a fronte di +277.086 test elaborati - fortuneitalia : Nuovi contagi in calo ma con meno tamponi, su il tasso dei positivi, ancora sotto pressione reparti #Covid e terap… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 159

Sono 20.i nuovi casi di coronavirus in Italia . I decessi odierni sono 300 . Meno contagi in 24 ore ... Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "Vaccini anti- ...Leggi ancheGermania, 13.733 nuovi contagi: sale l'incidenza Nelle ultime 24 ore, i nuovi ... Terza l'India con 11,5 casi e.755 morti.(Adnkronos) - Sono 20.159 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 21 marzo, secondo i dati delle regioni inseriti nella tabella e nel bollettino ...Bollettino Covid Italia – Sono 20.159 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.832. Sono invece 300 le vittime ...