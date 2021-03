Covid, 18 persone a spasso senza motivo sanzionate dai carabinieri. Chiusa per 5 giorni un'attività commerciale (Di domenica 21 marzo 2021) ANCONA - I carabinieri della compagnia di Ancona hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio e per garantire anche l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 21 marzo 2021) ANCONA - Idella compagnia di Ancona hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio e per garantire anche l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di ...

