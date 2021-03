"Cosa aspettiamo, che ci scappi il morto?". Burioni da Fazio, un terrificante timore: cosa accade negli ospedali italiani (Di domenica 21 marzo 2021) Roberto Burioni, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica 21 marzo attacca i medici e i sanitari no vax, "cosa aspettiamo che ci scappi il morto in qualche ospedale, perché un sanitario non si è vaccinato?", sbotta il virologo in diretta. Questa è una cosa oramai da fare subito." Qualche giorno fa anche Matteo Bassetti si era scagliato contro il personale sanitario no vax. A un anno dallo scoppio della pandemia infatti gli ospedali continuano ad essere focolai di contagio. Un problema enorme che non riguarda solo Genova, dove al San Martino si è registrato l'ultimo caso. "Credo sia paradossale quello che è successo al San Martino e in altri ospedali italiani. Forse si ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Roberto, ospite di Fabioa Che tempo che fa domenica 21 marzo attacca i medici e i sanitari no vax, "che ciilin qualche ospedale, perché un sanitario non si è vaccinato?", sbotta il virologo in diretta. Questa è unaoramai da fare subito." Qualche giorno fa anche Matteo Bassetti si era scagliato contro il personale sanitario no vax. A un anno dallo scoppio della pandemia infatti glicontinuano ad essere focolai di contagio. Un problema enorme che non riguarda solo Genova, dove al San Martino si è registrato l'ultimo caso. "Credo sia paradossale quello che è successo al San Martino e in altri. Forse si ...

