Coronavirus, ultime notizie. Nel Regno Unito oltre metà degli adulti ha ricevuto la prima dose di vaccino (Di domenica 21 marzo 2021) Regno Unito EPA/ANDY RAIN Il primo ministro inglese Boris JohnsonIn un solo giorno sono state distribuite 589.689 dosi di vaccino Sabato nel Regno Unito metà della popolazione adulta ha ricevuto una dose di vaccino per il Coronavirus. L’obiettivo del governo è quello di arrivare a vaccinare tutti i maggiori di 18 anni entro la fine di lugli. Secondo i dati pubblicati dal Servizio Sanitario Nazionale oltre 26,9 milioni avrebbero ricevuto almeno un’iniezione di vaccino, esattamente il 51% della poolazione adulta. Solo venerdì in 24 ore sono state distributie 589.689 dosi di vaccino, il numero più alto dall’inzio della campagna vaccinale. ... Leggi su open.online (Di domenica 21 marzo 2021)EPA/ANDY RAIN Il primo ministro inglese Boris JohnsonIn un solo giorno sono state distribuite 589.689 dosi diSabato neldella popolazione adulta haunadiper il. L’obiettivo del governo è quello di arrivare a vaccinare tutti i maggiori di 18 anni entro la fine di lugli. Secondo i dati pubblicati dal Servizio Sanitario Nazionale26,9 milioni avrebberoalmeno un’iniezione di, esattamente il 51% della poolazione adulta. Solo venerdì in 24 ore sono state distributie 589.689 dosi di, il numero più alto dall’inzio della campagna vaccinale. ...

