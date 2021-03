Coronavirus | Speranza ha firmato le nuove ordinanze Proteste in tutta Italia contro la dad – LIVE

Leggi su newsmondo

(Di domenica 21 marzo 2021) Allarmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 21.45 –inla Dad Nella giornata di domenica 21 marzo in diverse cittàne sono scese in piazza per chiedere il ritorno in classe l’8 aprile. “Abbiamo chiuso solo perché la variante inglese ha messo in pericolo i più piccoli – la replica del ministro Bianchi a Che tempo che fa, riportato dal Corriere della Sera – ma la scuola non si è mai fermata“. 21.20 – I numeri dell’emergenza, il punto della settimana18.55 – Von der ...